«Газпром нефть» приступила к разработке северной части Новопортовского месторождения — одного из центров добычи нефти компании в Арктике. Реализация этого проекта должна к 2021 году вывести арктический актив компании на полку добычи в 8 млн тонн нефти.

Извлекаемые запасы северной части превышают 27,8 млн тонн нефти и 28,5 млн м³ газа. Инвестиции компании в развитие нового участка составят 86 млрд рублей.

Основным вызовом при разработке северной части стала ее удаленность от основной инфраструктуры месторождения. Для обеспечения электроэнергией нового участка компания завершает строительство цифровой подстанции «Север»*.

Для добычи нефти на севере Новопортовского месторождения будет построено 10 кустовых площадок, сформированных высокотехнологичными скважинами. На первой скважине, длиной 3395 м с горизонтальным участком протяженностью 999 м, уже добыта первая нефть.

Для повышения нефтеотдачи скважин используется технология, зарекомендовавшая себя на арктических промыслах — гидроразрыв пласта (ГРП) Premium Port*. Впервые в проекте освоения Новопортовского месторождения она была апробирована в 2016 году. Premium Port обеспечивает безопасность нефтедобычи за счет возможности выборочно закрывать порты ГРП при водо- или газопроявлениях.

«Новый Порт» — флагман «Газпром нефти» в освоении Арктики. В 2016 году здесь был запущен в эксплуатацию терминал «Ворота Арктики», что позволило приступить к отгрузке нефти по Северному морскому пути и повысить эффективность реализации арктического проекта. Сегодня в этих широтах решается новая амбициозная задача — организация добычи нефти в северной части актива, которая значительно удалена от основной инфраструктуры Новопортовского месторождения. Это серьезный шаг в реализации проекта, который потребует привлечения современных технологий и поиска новых решений». Сергей Доктор

директор дирекции по добыче «Газпром нефти»

«Освоение северной части Новопортовского месторождения даст серьезный толчок к развитию актива и позволит поддерживать необходимый уровень добычи углеводородов в перспективе. Команда предприятия обладает широким спектром компетенций для решения сложных задач на Крайнем Севере. За годы работы были выработаны технологии и бизнес-кейсы, которые позволяют эффективно и безопасно развивать арктический промысел». Алексей Овечкин

генеральный директор «Газпромнефть-Ямала»

Справка

* Освоение северной части Новопортовского месторождения началось в 2016 году в рамках расширения существующей производственной инфраструктуры промысла, а также с целью разработки новых нефтяных залежей в пределах существующего лицензионного участка.

** Цифровая подстанция 110/10 кВ «Север» с мощностью трансформаторов 2×40 МВА способна бесперебойно обеспечивать электроэнергией населенный пункт численностью в 10 тысяч человек. Уникальный проект впервые реализуется в Арктике на объектах нефтегазодобывающей отрасли в рамках национального проекта Министерства энергетики России «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики». Запуск объекта запланирован до конца 2020 года.

*** Гидроразрыв пласта (ГРП) Premium Port — технология с применением полнопроходных сдвижных муфт. Оборудование обеспечивает эффективное извлечение запасов углеводородов за счет многократного увеличения площади контакта трещин, контроля зоны инициации трещины, ее размера и проводимости.

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Новопортовская нефть (сорт Novy Port) по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%).