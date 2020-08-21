Для получения бесплатного билета необходимо заполнить анкету на сайте.

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В павильонах «Экспофорума» развернется масштабная экспозиция новейших разработок газовой промышленности, которая объединит международные отраслевые проекты. Среди участников – «Газпром», UNIPER SE, OMV AG, УК ГК «Комита», Группа ГМС, «ТМК», «Сименс Энергетика», «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», «Газпром автоматизация», «Салаватский катализаторный завод», НПО «Энергомаш», «Северсталь» и другие.

Для посещения мероприятий конгрессной программы ПМГФ-2020 необходимо приобрести пакет «Делегат».

Важно: в период подготовки и проведения Форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий. Доступ в комплекс разрешается только при наличии защитных масок и перчаток.

ПМГФ-2020 пройдет с 6 по 9 октября. В этом году одновременно с ПМГФ пройдет Российский международный энергетический форум, а также выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia. Объединение ведущих конгрессно-выставочных мероприятий на одной площадке позволит «Экспофоруму» собрать ключевых экспертов, представителей бизнеса и органов власти в одном месте и стать центром деловой активности.