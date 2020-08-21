«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала установку двух новых линейных ячеек 220 кВ на подстанции 500 кВ «Усть-Кут» – крупном центре питания Иркутской области, построенном в рамках создания Пеледуйского энергокольца. Проект позволит обеспечить технологическое присоединение к электросетям Иркутского завода полимеров. Стоимость работ составляет 244 млн рублей.

Для присоединения электроустановок полимерного завода на открытом распределительном устройстве подстанции 500 кВ «Усть-Кут» начался монтаж двух линейных ячеек 220 кВ. Линейные ячейки оснащены современным коммутационным оборудованием российского производства: разъединителями и элегазовыми выключателями с улучшенными производственными характеристиками и увеличенным сроком службы. Также на объекте установят дополнительные измерительные трансформаторы тока и напряжения, микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

Мощность подстанции 500 кВ «Усть-Кут» с резервной частью составляет 668 МВА. Это ключевой центр питания Пеледуйского энергокольца – крупнейшего электросетевого инфраструктурного объекта, созданного в Восточной Сибири за последние годы. Общая протяженность энергетического комплекса составляет 3,3 тыс. км. Высоковольтные линии электропередачи связывают 24 подстанции на территории четырех регионов. Общая стоимость объектов «Россети ФСК ЕЭС», вошедших в Пеледуйское энергокольцо, превысила 28,6 млрд рублей.

Производственная мощность Иркутского завода полимеров составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Планируется создание 1,5 тыс. новых рабочих мест. Предприятие будет специализироваться на выпуске различных марок полиэтилена. Сырьем для него станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях Иркутской нефтяной компании в Усть-Кутском и других северных районах области.

Фото: филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири