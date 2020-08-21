На одном из объектов Пушкинского района в качестве пилотного проекта установлена новая автоматизированная система управления наружным освещением.

По данным отечественных производителей, программно-аппаратный комплекс обеспечивает экономию электроэнергии до 40%, имеет возможность дистанционного управления освещением, позволяет видеть неполадки в работе системы и повреждения электросети. Системой предусмотрена возможность подключения «умных светильников» с индивидуальным управлением. На случай выхода из строя одного блока управления предусмотрен резервный.

До конца 2020 годы сотрудники будут проверять функциональные возможности системы, которая контролируется Пушкинским эксплуатационным районом и Производственно-диспетчерской службой СПб ГБУ «Ленсвет».

Справка:

Оборудование уличного освещения Санкт-Петербурга с 1996 года управляется в автоматическом режиме разработкой петербургского производителя. Система отслеживает состояние электрических сетей и сигнализирует о неполадках: короткое замыкание, сбои в напряжении, несанкционированное подключение к сетям и др. Первый пилотный проект наукоемкой системы показал правильность выбранного направления, позволил получить важный опыт эксплуатации АСУНО и обеспечил возможность дальнейшего продвижения и наращивания функций управления и диагностики системы. При этом СПб ГБУ «Ленсвет» не стоит на месте и готово к апробации возможно более совершенных систем управления наружным освещением.