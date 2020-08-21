АО «СО ЕЭС» провел практический онлайн-семинар для участников проводимого в 2019 – 2020 гг. пилотного проекта по управлению спросом на электроэнергию потребителей розничного рынка, а также компаний, потенциально заинтересованных в участии в отборе исполнителей услуг на IV квартал 2020 года.

В ходе семинара специалисты Системного оператора представили итоги отбора агрегаторов управления спросом на третий квартал 2020 г., проанализировали особенности оказания услуг в июле и августе текущего года, а также рассказали о ходе подготовки к проведению отбора в четвертом квартале 2020 г. и перспективах реализации пилотного проекта.

В мероприятии приняли участие представители агрегаторов и потребителей электроэнергии, генерирующих и энергосбытовых компаний, отраслевых ассоциаций и некоммерческих партнерств – всего более 150 участников.

В рамках семинара выступили директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев, начальник отдела планирования и анализа рынка системных услуг Департамента рынка системных услуг Сергей Рычков, главный специалист отдела планирования и анализа рынка системных услуг Департамент рынка системных услуг Елена Ишкова.

Открывая семинар, Андрей Катаев сообщил, что в четвертом квартале 2020 года условия взаимодействия Системного оператора с организациями, принимающими на себя функции агрегаторов, в основном, останутся без изменений.

В своем выступлении Сергей Рычков отметил, что работу по организации нового инструмента регулирования баланса в ЕЭС России Системный оператор ведет с 2012 года. По его словам, создание агрегаторов, объединяющих потенциал относительно небольших потребителей и транслирующих его на оптовый рынок, позволит получать существенный эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом.

«Основная задача реализуемого в настоящее время пилотного проекта – формирование инфраструктуры, обеспечивающей возможность участия широкого круга розничных потребителей электроэнергии в управлении спросом и определение оптимальных экономических и технологических параметров такого участия», – подчеркнул Сергей Рычков.

Он рассказал о промежуточных итогах реализации пилотного проекта и отметил, что, несмотря на ограничительные меры по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19, повлекшие за собой, в том числе, корректировку графиков потребления электроэнергии, интерес к участию в пилотном проекте со стороны представителей отрасли демонстрировал устойчивую положительную динамику. В частности, число прошедших отбор агрегированных объектов исполнителей услуг по управлению спросом на период с июля по сентябрь 2020 года увеличилось по сравнению с периодом с апреля по июнь 2020 года со 155 до 198. Плановый объем снижения потребления отобранных объектов вырос с 281,193 МВт до 336,35 МВт. Кроме того, если по итогам отбора исполнителей услуг по управлению спросом на II квартал 2020 года договоры были заключены с 43 компаниями – агрегаторами, то по итогам конкурсной процедуры на III квартал количество число прошедших отбор агрегаторов возросло на четверть – до 54.

Главный специалист Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Елена Ишкова в своем докладе рассказала об изменениях в типовом договоре оказания услуг между агрегатором и Системным оператором, а также представила основные требования к подготовке документов в составе заявки на участие в конкурентном отборе. Представленные изменения в основном направлены на совершенствование взаимодействия агрегаторов и Системного оператора и развитие автоматизированной системы информационного обмена между ними.

Следующий отбор исполнителей услуг по управлению спросом будет организован в первой половине сентября 2020 года с периодом оказания услуг с октября по декабрь текущего года.

Презентации докладов смотрите в специальном разделе сайта Системного оператора.

О пилотном проекте по управлению спросом на электроэнергию потребителей розничного рынка

В марте 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287 от 20.03.2019, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

В рамках пилотного проекта отбор исполнителей услуг по управлению спросом проводится один раз в квартал, что позволяет оперативно вносить коррективы в условия реализации пилотного проекта.