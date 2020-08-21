 
Инвестиции (проекты)

В Московском районе появится гостиничный комплекс за 1,1 млрд рублей

В Московском районе появится гостиничный комплекс за 1,1 млрд рублей

21 августа 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Правительство Петербурга одобрило строительство многофункционального гостиничного комплекса с торгово-деловым центром, объект признали стратегическим инвестиционным проектом города. Как рассказали в пресс-службе Смольного, ООО "Фомальгаут" стал стратегическим инвестором.

Известно, что трехзвездочный комплекс на 150 номеров расположится на территории Московского района, на участке площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. В проект вложат порядка 1,1 млрд рублей. Отмечается, что сотрудничество насчет этого проекта Петербург и инвестор подписали в рамках прошлогодней международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2019.

 

Фото: Piter.TV

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