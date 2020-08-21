В Выксе построят новый электрометаллургический комплекс

Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на строительство электрометаллургического комплекса на площадке Выксунского металлургического завода. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Выксунский металлургический завод, расположенный в Нижегородской области, основан в 1757 году. С 1999 года предприятие входит в состав «Объединенной металлургической компании» и является крупнейшим отечественным производителем стальных сварных труб и железнодорожных колес.

Инженерные изыскания, по результатам рассмотрения которых выдано положительное заключение Главгосэкспертизы России, проводились для подготовки проектной документации на строительство электрометаллургического комплекса на площадке Выксунского металлургического завода мощностью по жидкой стали до 1,8 млн тонн в год. Новая производственная площадка предназначена для выпуска литых заготовок в объеме до 400 тыс. тонн в год для строящегося в городе Выкса цеха по производству бесшовных труб нефтяного сортамента, а также до 400 тыс. тонн литых заготовок для производства железнодорожных колес в действующем колесопрокатном комплексе АО «ВМЗ» и до 1000 тыс. тонн в год слябовой литой заготовки для собственного же толстолистового прокатного стана МКС-5000.

Рассмотрев представленные отчеты по итогам геодезических, геологических, экологических и иных видов инженерных изысканий, эксперты пришли к выводу, что их результаты соответствуют требованиям технических регламентов.

Проектировщик – АО «Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов», изыскатели - ООО «Выксунская комплексная экспедиция».