Благодаря "умным счетчикам" в Железноводске (Ставропольский край), установленным по проекту "Умный город", удастся сэкономить более 20% потребляемого объема ресурсов в муниципальных учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Круглосуточный мониторинг, который стал доступен благодаря цифровой платформе "Умный Железноводск", показывает, что муниципалитет получит расчетную экономию ресурсов до 20%. В начале этого года мы установили в наших образовательных учреждениях "умные приборы" учета, которые фиксируют потребление воды, тепла и электроэнергии", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что цифровая платформа помогла выявить и устранить недочеты, которые приводили к перерасходу ресурсов, и лишним тратам финансовых средств. В результате уже устранили более 20 таких причин перерасхода.

В Железноводске установлено 27 "умных приборов" учета. В будущем их количество увеличится за счет дальнейшей цифровизации курорта, отмечается в сообщении.

По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Железноводск стал первым городом региона, в котором внедрена система "Умный город", разработанная госкорпорацией Росатом.