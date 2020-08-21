В такую скорость интернета сложно поверить, но она достигнута

Установлен новый рекорд скорости передачи данных в интернете, которая составляет 178 терабит в секунду (Тбит/с). Сразу стоит добавить, что в обозримом будущем такая скорость не будет доступна рядовым пользователям.

В данный момент самая быстрая доступная скорость для пользователей в Японии составляет 10 Гбит/с. Даже соединение, разработанное Сетью энергетических наук США, достигает максимальной скорости «всего» 400 Гбит/с.

Инженеры из KDDI Research, Университетского колледжа Лондона и Xtera разработали новые технологии для передачи большего количества данных через существующую оптоволоконную сеть. Большая часть существующей инфраструктуры способна обеспечить полосу пропускания до 4,5 ТГц, а некоторые новые технологии подняли ее до 9 ТГц. Новейшая система повышает полосу пропускания до 16,8 ТГц.

Чтобы передать больше информации без помех генерируется комбинация сигналов, которые меняют яркость, фазу и поляризацию волн. Гибридная система является результатом различных комбинаций существующих технологий усилителей.

Поскольку в установке используется существующая оптоволоконная установка, интеграция этой технологии будет относительно проще и дешевле по сравнению с другими экспериментальными исследованиями в этой области. То есть теоретически достаточно обновить усилители, при этом не нужно будет заменять кабели.

Источник: Neowin

Фото: Hand drawn capture globe by Shutterstock