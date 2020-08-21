В Адыгейском филиале «Россети Кубань» специалисты приступили к монтажу цифровых систем учета электроэнергии на 58 подстанциях 35–110 кВ и трех распределительных пунктах 10 кВ в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском районах Республики Адыгея и пригороде Майкопа.

Энергетики устанавливают на энергообъектах автоматизированные устройства по сбору и передаче данных об общих параметрах потребления электроэнергии абонентами, запитанными от подстанции. Наряду с модернизацией учета электроэнергии специалисты также проведут техническое обслуживание и ремонт энергооборудования.

Монтаж цифрового оборудования проводится в рамках программы развития интеллектуального учета электроэнергии и концепции группы «Россети» - «Цифровая трансформация 2030». Новые устройства обладают функцией дистанционного сбора и передачи информации о параметрах потребления электроэнергии. Работы по установке систем учета специалисты планируют завершить до конца текущего квартала.

– Масштабная модернизация системы учета электроэнергии с внедрением цифровых комплексов с функциями удаленного сбора и передачи данных способствует повышению качества учета электроэнергии, снижению потерь в сетях и предотвращению незаконного потребления электричества, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тысяч человек.