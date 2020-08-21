Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Николаевск». Согласно документу, в границы ТОР включен земельный участок площадью около 65 гектаров в целях создания рыборазводного завода по воспроизводству кеты и горбуши на реках Ныгай (Лангр), Корюшка Николаевского района Хабаровского края. Реализация проекта планируется в 2020-2021 годах.

Инвестор ООО «ВБР-Трейд» планирует реализовать проект в 2 этапа: построить лососевый рыбоводный участок по воспроизводству кеты и горбуши с прудом-питомником, а также комплекс по рыбопереработке в городе Николаевск-на-Амуре. Объем частных инвестиций в проект составит около 200 млн рублей.

Для обеспечения планового объема выпуска молоди кеты, технического руководства, проведения рыбоводных мероприятий и контроля за качеством продукции предусматривается создание 51 рабочего места.

Реализация проекта позволит осуществить выпуск молоди кеты до 17,5 млн штук в год, а также обеспечить потребителей экологически чистой рыбопродукцией по доступной цене. По расчетам специалистов, от выпущенных с воспроизводственного комплекса 17,5 млн штук молоди осенней кеты к устью Амура вернется 612,5 тыс. экз. осенней кеты. Результатом деятельности воспроизводственного комплекса станет увеличение численности осенней кеты как в самих реках, так и в целом в бассейне Амура.

Напомним, что ТОР «Николаевск» специализируется на размещении крупных рыбоперерабатывающих производств, добыче полезных ископаемых и судоремонте. По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока в настоящее время на ТОР «Николаевск» инвестиционные проекты реализуют 7 резидентов, общий объем заявленных инвестиций составляет около 3 млрд рублей. Реализация всех проектов позволит создать в регионе более 1260 рабочих мест. Фактически резиденты уже инвестировали в экономику региона 4,2 млрд рублей и создали 809 рабочих мест.

Информация предоствлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока