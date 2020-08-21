Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Действующая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области завершается в текущем году.

"Была проделана большая работа. Это - миллиарды инвестиций, сотни километров межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов, перевод топочных и котельных на природный газ, газификация домовладений, объектов социального значения. И, что не менее важно, создание инфраструктуры, необходимой для объектов агропромышленного комплекса. Без содействия со стороны "Газпрома" такого объема инвестиций в сфере АПК Тамбовская область за последнее время не смогла бы достигнуть", - отметил Никитин.

Миллер в ответном слове отметил хороший результат общего уровня газификации Тамбовской области - 82%, "что значительно выше, чем в среднем по стране - это говорит о конструктивной и слаженной работе сторон".

В новой программе, отмечает пресс-служба, основное внимание будет уделено газификации сельской местности - "газификация не только улучшит качество жизни селян, но и даст значительный толчок дальнейшему развитию аграрно-промышленного комплекса региона".

Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021-2025 годы включает в себя, в том числе, тринадцать переходящих объектов программы 2016-2020 годов. Один из них - газопровод высокого давления от АГРС "Котовск" до южной части города Тамбова с отводами до индустриального парка и поселка Строитель Тамбовского района - находится в стадии начала строительства. Также в программу включены техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Это газопровод к площадке откорма ООО "Тамбовский бройлер" в Токаревском районе, к убойному и мясоперерабатывающему цеху, цеху утилизации ООО "Тамбовский бекон" в Тамбовском районе, к площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка" в Первомайском районе.

В предстоящую пятилетнюю программу включена газификация 17 населенных пунктов региона.

Кроме того в этом году в рамках программы "Газпром - детям" будет закончено строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря в поселке Караул Инжавинского района. В следующем году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Бокино Тамбовского района.