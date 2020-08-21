Соответствующий законопроект, который предусматривает введение единых правил, процедур и сроков регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товара на территории ЕАЭС, рассмотрен 19 августа Правительством России.

Создание такой системы регистрации снизит временные и финансовые затраты бизнеса. После вступления в силу новых норм заявку можно будет подать в патентное ведомство любой из пяти стран ЕАЭС, а выданное свидетельство будет действовать на территории всех пяти государств. Такой подход станет ключевым шагом по углублению интеграции в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно процедуре, после обращения предпринимателя в национальное ведомство будет проведена экспертиза заявленного товарного знака или наименования места происхождения товара. При положительном результате они будут зарегистрированы. За проведение экспертизы будет взиматься пошлина. Ее размер каждое государство установит самостоятельно с учетом ставок, которые утвердит Совет Евразийской экономической комиссии

Свидетельство о праве использования наименования места происхождения товара, а также исключительное право на товарный знак будут действовать в течение 10 лет. Продлевать их можно будет неограниченное количество раз.