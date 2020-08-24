МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) поддержит строительство двух малых гидроэлектростанций (МГЭС) на Ставрополье. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Корпорации МСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании ЭнергоМИН (Ставропольский край, город Буденновск) две кредитные линии на общую сумму 1,53 млрд рублей для строительства Горько-Балковской МГЭС и МГЭС на Просяновском водосбросе БСК в Ставропольском крае <…> Запуск в эксплуатацию Горько-Балковской МГЭС намечен на 2021 год, МГСЭ на Просяновском водосбросе - на 2022 год", - говорится в сообщении.

Средства на строительство объектов будут предоставлены по ставке 7,75% годовых на 7 лет, общая стоимость проектов оценивается в 1,9 млрд рублей. Плановый годовой объем производства электроэнергии Горько-Балковской МГЭС 32 тыс. МВтч, МГЭС на Просянском водосбросе БСК - 25 тыс. МВтч.

"Строительство объектов осуществляется в рамках программы строительства объектов электрической генерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Одним из условий данной программы строительства является локализация производства основных частей и агрегатов ГЭС на территории Российской Федерации с использованием российских материалов и комплектующих", - отмечается в сообщении.

Горько-Балковская МГЭС будет построена на территории Нефтекумского района, МГЭС на Просянском водосбросе появится в Петровском городском округе.