"Газпром" в 2020 году направит на газификацию регионов инвестиции в размере 39,3 млрд рублей, с 2021 года по 2025 год - 526 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на совещании "Единой России".

"На 2021-2025 гг. предусмотрены инвестиции "Газпрома" в размере 246,8 млрд рублей на газопроводы, отводы и ГРС (газораспределительные станции - прим. ТАСС) и 279,3 млрд рублей - на межпоселковые газоотводы. В общей сложности 526 млрд рублей "Газпром" планирует направить в рамках пятилетней программы", - сказал он.

При этом, как следует из презентации "Газпрома", компания с 2005 года направила на газификацию регионов 395,6 млрд рублей, в 2020 году инвестиции планируются в размере 39,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минэнерго планирует завершить осенью проработку дорожной карты по ускорению газификации регионов страны.

В начале июня президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году". В настоящее время уровень газификации в России составляет около 70%. Согласно поручениям, необходимо довести этот показатель до 83%. При этом предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителя.