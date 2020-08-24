Губернатор Василий Голубев совершил рабочую поездку на завод по производству узлов и агрегатов ветроэнергетических установок (ВЭУ) в г. Волгодонске.

Реализация проекта осуществляется в рамках подписанного в феврале 2019 года между Министерством промышленности и торговли РФ, АО «НоваВинд» и совместным российско-голландским предприятием Red Wind B.V. специального инвестиционного контракта (СПИК) по реализации инвестиционного проекта по созданию на территории РФ промышленного производства «Сборочное производство компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ» в г. Волгодонске Ростовской области».

О ходе реализации проекта главе региона рассказал генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин. На сегодняшний день в Волгодонске сформировался промышленный кластер по производству оборудования для ветроэнергетики. Производство гондол и генераторов создано на предприятии «НоваВинд», а партнер проекта – компания «ВетроСтройДеталь» осуществляет выпуск модульных стальных башен для ветроустановок. Оба завода уже вышли на проектную мощность.

Василий Голубев отметил, что предприятия обеспечены заказами как минимум на пять лет вперед. Помимо этого, еще несколько территорий региона рассматривается для строительства ветропарков.

«Реализация проектов по локализации производства компонентов для ветроэнергетики приносит экономике региона очевидные результаты. Два новых производства, налаженных в волгодонском промышленном кластере, обеспечиваются «зеленую» ветроэлектростанцию современным оборудованием российского производства»,- оценил работу предприятий губернатор.

Наряду с реализацией проекта по производству узлов и агрегатов ВЭУ в г. Волгодонске, АО «НоваВинд» осуществляет строительство Марченковской ветроэлектростанции в Ростовской области. Общая мощность строящейся ветроэлектростанции оставит 120 МВт. На площадке будет установлено 48 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка составляет – 402 ГВт*ч. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.

Для справки:

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.