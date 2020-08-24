29 августа 2020 года вступает в силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 282/пр «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной документации проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и введением в законодательство о градостроительной деятельности института экспертного сопровождения».

В соответствии с материалами, размещенными на портале проектов нормативных правовых актов, документ принят в целях реализации Федерального закона от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приказ направлен, в том числе, на приведение положений отдельных актов Минстроя России в соответствие нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной документации оценки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В частности, приказ вносит изменения в Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом Минстроя России от 8 июня 2018 г. № 341/пр. Так уточняется состав сведений, подлежащих включению в заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в случае, если проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. Также уточняется состав, содержание и порядок оформления заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения и заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.

Также документ устанавливает, что при представлении заявителем документов в экспертную организацию в электронном виде заключения экспертизы (в том числе повторной), заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения и заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения оформляются в виде электронного документа в формате xml (за исключением случая, когда на сайте Минстроя России отсутствует соответствующая xml-схема).

Кроме того, Требования дополнены нормой, в соответствии с которой в случае представления документов в электронном виде в заключениях должен указываться перечень представленных электронных документов с указанием наименования электронного документа, имени и формата файла, в том числе, файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись соответствующего электронного документа, а также контрольной суммы файла, вычисленной как хэш-функция по алгоритму расчета контрольной суммы CRC32-CCITT.

С учетом этих изменений уточняется содержание рекомендуемого образца заключения экспертизы, а также вводятся новые рекомендуемые образцы форм заключений.

Для одного из положений приказа установлен иной срок вступления в силу. А именно для изменения, устанавливающего, что в заключениях экспертизы, подлежащих включению в ЕГРЗ, указываются перечни электронных документов, представленных для проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Это правило начинает действовать по истечении 180 дней со дня опубликования приказа.

Ознакомиться с текстом документа, опубликованным на портале pravo.gov.ru, можно здесь.