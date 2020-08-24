Модератором TNF 2020 выступит Сергей Брилев

Ассоциация «Глобальная энергия» выступит партнером XI Тюменского нефтегазового форума, а ее президент, заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев – модератором пленарного совещания TNF 2020.

Форум пройдет в Тюмени с 22-24 сентября. Тема пленарного заседания называется «Будущее сегодня: новые возможности индустрии». Она объединяет все мероприятия Форума в единую смысловую цепочку. Сегодня, в условиях глобальной декарбонизации, для всего ТЭК нашей страны необходимо найти новую модель развития отрасли. Вопросы «Какими должны стать новые стандарты индустрии?», «Когда стоит ожидать полного отказа от традиционных источников энергии?», «Каким будет топливо будущего?» - все они, являясь ключевыми вопросами для Форума, пересекаются с повесткой Ассоциации «Глобальная энергия».

«Россия - великая энергетическая держава и один из лидеров в нефтегазохиме. Но почему бы и в этом вопросе не замахнутся на здоровую державность? Тем более, что для этого потребуется много энергии. Тюмень, где сосредоточены крупнейшие запасы нефти и газа России, является прекрасной площадкой для обсуждения будущего энергетики, в том числе баланса между традиционными и возобновляемыми источниками», - сказал Брилев.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».