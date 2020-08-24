Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов полигона на промышленной площадке предприятия в районе рабочего поселка Горный рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, выдав по итогам проведения государственной экспертизы положительное заключение.

Солнечная обогатительная фабрика была введена в эксплуатацию в 1963 году по проекту института «Гипроникель» и ориентирована на переработку оловянной руды рудников Солнечный и Придорожный. В 1997 году в связи с исчерпанием запасов и ликвидацией рудников фабрика была остановлена и законсервирована. Несколько лет на территории велась переработка «лежалых» хвостов, позже предприятие несколько раз возобновляло и прекращало работу. Объекты бывшего Солнечного ГОКа были восстановлены и окончательно введены в эксплуатацию в сентябре 2016 года силами АО «Оловянная рудная компания», входящей в оловодобывающий дивизион инвестора–холдинга ПАО «Селигдар».

В связи с тем, что оставшаяся на промышленной площадке емкость хвостохранилища наливного типа ограничена и не позволяет обеспечить размещение хвостов обогащения при выходе фабрики на проектную производительность, было принято решение о реализации комплексного инвестиционного проекта, обеспечивающего совершенствование схемы получения и складирования побочных продуктов обогащения.

Сухой кек - твердая фаза хвостовой пульпы, обезвоженной в цехе обезвоживания продуктов обогащения, строящемся на территории фабрики. Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство на месте старого неэксплуатируемого хвостохранилища, расположенного в долине ручья Ключ Первый, полигона «сухого» складирования обезвоженного кека фильтрации хвостов Солнечной обогатительной фабрики с целью его дальнейшего использования в качестве промпродукта для доизвлечения остаточного содержания ценных компонентов.

Согласно представленным решениям, на участке будут размещены ложе полигона, ограждающая дамба, водоотводная, водосбросная и нагорные канавы, пруд-отстойник с насосной станцией, очистные сооружения поверхностного стока и другие необходимые объекты. Кроме того, здесь проложат инженерные коммуникации: водовод оборотной воды от полигона к СОФ, водоводы канализации и кабельные линии электроснабжения к очистным сооружениям и насосной станции.

На полигоне будут складировать 480 тыс. т в год сухого кека. Емкость отвала обезвоженного кека составит 3882 тыс. т, срок эксплуатации объекта – 9 лет.

Застройщик и источник финансирования объекта - АО «Оловянная рудная компания». Проектная документация подготовлена АО «Группа Компаний ШАНЭКО».

Фото: ПАО «Селигдар»