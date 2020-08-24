Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил в ходе совещания Всероссийской политической партии «Единая Россия» по газификации регионов.

По словам замглавы Минэнерго России, за последние 10 лет уровень газификации страны увеличился с 62 п.п. до 70 п.п., что пока недостаточно для решения задач, поставленных Президентом России.

«Такой относительно низкий прогресс объясняется целым комплексом факторов. Во-первых, рассинхронизацией работы - в то время пока регион, к примеру, строит газопровод, планы по его подключению к газу только обсуждаются. Фактически отсутствовал единый ответственный орган, единый оператор. К тому же, желающему подключить газ пока ещё необходимо предпринять массу шагов. Текущая модель требует изменений, это стало очевидно», - заметил он.

В этой связи Минэнерго России была разработана «дорожная карта» и новая концепция газификации, рассказал заместитель Министра.