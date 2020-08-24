 
Контракты

В природном парке "Белуха" отремонтируют подъезд "Талда-Тюнгур"

В природном парке Белуха отремонтируют подъезд Талда-Тюнгур

24 августа 2020, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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Управление «Горноалтайавтодор» планирует привести в порядок три участка подъезда «Талда-Тюнгур» общей протяженностью 26 км на территории природного парка «Белуха», сообщает RosTender.info.
Ведомство объявило тендер по выбору подрядчика, которому предстоит провести ремонт на участках 56 км – 63 км, 63 км – 67 км и 72 км – 87 км. Стоимость работ оценивается в 544,9 млн рублей, средства поступят из бюджета Республики Алтай.
Заявки на участие в тендере принимают до 8 сентября, 10 сентября подведут его итоги. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
 

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