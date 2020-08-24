В природном парке "Белуха" отремонтируют подъезд "Талда-Тюнгур"

Управление «Горноалтайавтодор» планирует привести в порядок три участка подъезда «Талда-Тюнгур» общей протяженностью 26 км на территории природного парка «Белуха», сообщает RosTender.info.

Ведомство объявило тендер по выбору подрядчика, которому предстоит провести ремонт на участках 56 км – 63 км, 63 км – 67 км и 72 км – 87 км. Стоимость работ оценивается в 544,9 млн рублей, средства поступят из бюджета Республики Алтай.

Заявки на участие в тендере принимают до 8 сентября, 10 сентября подведут его итоги. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

