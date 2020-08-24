В рамках развития спортивно-туристского комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске будет построена новая дорога к Красной горе, сообщает RosTender.info. Министерство экономического развития Сахалинской области объявило тендер на строительство парковой дороги к северо-западному подножию горы. Стоимость работ оценивают в 211,2 млн рублей, деньги будут выделены их областного бюджета. Предложения от участников тендера принимают до 2 сентября, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

Согласно условиям контракта, строительство начнется не ранее 1 октября. Сдать парковую дорогу предстоит в конце лета 2022 года. Зимой работы будут приостановлены на период с начала декабря до конца апреля. Строительство дороги планируется в рамках реализации проекта развития комплекса «Горный воздух». Он включает реконструкцию и строительство инфраструктуры, горнолыжных трасс гор Большевик и Красная, канатных дорог, экстрим-арены, а также сооружение трассы «Спортивная» на западном склоне горы Большевик.

Проект осуществляется в рамках развития на Сахалине территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух». Сейчас в СТК действуют трассы общей протяженностью 25 км, самая длинная из них насчитывает 4,4 км, территория для катания занимает 800 га.

