Сегодня в Махачкале состоялась встреча председателя Правительства Республики Дагестан Артема Здунова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова. Ключевой темой диалога стало обсуждение реализации мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей региона.

Виталий Иванов сообщил, что в настоящее время завершён второй этап инвестирования в развитие электросетевого комплекса на сумму свыше 1,6 млрд рублей: проведён капитальный ремонт 1 488 энергообъектов региона, реконструкция 2,6 тыс километров высоковольтных линий. Кроме того, впервые за 10 лет сформирован аварийный резерв, который позволит существенно повысить надёжность энергоснабжения жителей Дагестана. Всего же за 2,5 года «Россети» инвестировали в развитие электросетевого комплекса региона более 3,2 млрд рублей.

В текущем году для качественного и оперативного проведения ремонтных работ специалисты райэлектросетей филиала «Дагэнерго» получили более 80 единиц спецтехники. Ещё 120 спецмашин энергетики Дагестана получат до конца октября. Комплекс этих мер энергетиков способствует повышению надёжности энергоснабжения жителей и потребителей региона.