Самарский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на сооружение ПС 330 кВ Тихая для обеспечения электроснабжения тепличного комплекса, строящегося в поселке Яндаре. По итогам проведения экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемая трансформаторная подстанция ПС 330 кВ Тихая необходима для электроснабжения будущего тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа» - одной из крупнейших аграрных инфраструктур Республики Ингушетии. На производстве в поселке Яндаре в Назрановском муниципальном районе будут выращивать томаты, салаты и зелень в защищенном грунте. Особенность высокотехнологичных теплиц комплекса заключается в том, что растения здесь будут электродосвечиваться по всему периметру. Это решение позволит круглогодично выращивать свежую овощную продукцию вне зависимости от солнца и погодных условий.

Согласно проекту, одобренному Самарским филиалом Главгосэкспертизы России, работы по сооружению трансформаторной подстанции проведут в два этапа. На первом этапе установят первый из двух силовых трансформаторов, построят общеподстанционный пункт управления, здание закрытого распределительного устройства, насосную, проходную, пожарные резервуары и маслосборники, также на участке разместят часть оборудования, необходимого для полноценной работы подстанции. На втором этапе запланирована установка второго силового трансформатора и недостающего оборудования.

В перспективе потребителем ПС 330 кВ Тихая также могут стать и другие организации, заинтересованные в бесперебойных поставках электроэнергии.

Застройщик - ООО «Агрокомбинат Сунжа». Проектную документацию подготовили в ООО «Олимпик С.К.».

Также Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию на реконструкцию воздушной линии ВЛ 330 кВ Владикавказ-2, предназначенной для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Агрокомплекс Сунжа» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС». В ходе реализации проекта построят два участка линии электропередач - от места врезки до распределительного устройства РУ 330 кВ с образованием ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Тихая протяженностью 243,93 м и участка ВЛ 330 кВ Грозный – Тихая протяженностью 178,05 м - для непосредственно технологического присоединения трансформаторной подстанции агрокомплекса.

Застройщик – ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Генеральный проектировщик – ООО «ЕРСМ Сибири».

Фото: news.myseldon.com