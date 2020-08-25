Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство технологических объектов комплекса на промышленной площадке месторождения в Тюменской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Открытое в 1970 году Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение – основной добывающий актив НОВАТЭКа, расположенный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на территории месторождения владеет ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», дочернее общество нефтегазовой компании.

Проектной документацией, одобренной Екатеринбургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство блока для очистки природного газа от входящих в его состав серосодержащих соединений, являющихся каталитическим ядом для катализатора парового риформинга установки производства метанола.

Технологические объекты комплекса - блок сероочистки, трубопроводы для обвязки и молниеотвод - разместят на свайном основании помещения воздуходувки в границах установки комплексной подготовки газа. Через блок будет проходить газ, подаваемый от установки комплексной подготовки газа, с последующей подачей очищенного газа на установку по производству метанола мощностью 40 тыс. т в год и на интегрированную опытно-промышленную установку по производству метанола мощностью 12,5 тыс. т в год Юрхаровского НГКМ.

Застройщик - ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Проектную документацию подготовили в ОАО «Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов «Сибнефтетранспроект».

Фото: ПАО «НОВАТЭК»