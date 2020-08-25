Павел Сорокин принял участие в форуме Армия-2020

В первый день Конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы», проходящего в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», состоялось пленарное заседание «ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи». В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, руководство федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов Российской Федерации, генеральные директора госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» Алексей Лихачев и Дмитрий Рогозин, а также руководство ПАО «Промсвязьбанк» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Пётр Фрадков и Елена Георгиева. От Минэнерго России на пленарном заседании выступил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Выступая с докладом он отметил, что уже сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) выступает одним из крупнейших заказчиков для российской промышленности.

«Только за последние пару лет компаниями ТЭК и смежных отраслей реализовано более сотни проектов по производству промышленной продукции и оборудования, востребованного отраслями ТЭК», – пояснил заместитель главы Минэнерго России.

Одним из перспективных направлений дальнейшего перехода российской энергетики на использование отечественной высокотехнологичной продукции является расширение сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Уже сегодня есть опыт успешного взаимодействия предприятий ОПК с компаниями ТЭК, в том числе в части энергетического машиностроения, электронной промышленности, создания оборудования для гидроразрыва пласта, подводной добычи и т.д.

В целях дальнейшего привлечения потенциала ОПК для импортозамещения и технологического развития ТЭК необходимо оперативное информационное взаимодействие между организациями ТЭК и предприятиями ОПК. Одним из этапов организации такого взаимодействия является формирование на базе Центра компетенции технологического развития ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России консолидированного перечня информации о перспективных потребностях энергетических компаний в продукции, не имеющей российских аналогов.

Наличие такого рода информации у предприятий ОПК позволит им формировать долгосрочные планы по разработке и организации производства импортозамещающей российской продукции гражданского назначения для замены наиболее критичных видов импортной продукции, используемой на объектах ТЭК.

«В настоящее время организовано взаимодействие предприятий ОПК с ПАО «Татнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз», результатом которого стали подписанные соглашения о сотрудничестве. В текущем году мы планируем расширить эту практику уже на базе компаний ПАО «Транснефть» и ПАО «РусГидро». Кроме того, созданы успешные решения – новые датчики и сигнализаторы давления, которые начнут поставляться с 2021 года, образцы немагнитной стали, использующиеся при строительстве горизонтальных высокотехнологичных скважин, образцы соединений оксида алюминия. Все эти технологии будут высоко востребованы при геолого-разведочных работах, добыче, в том числе и «трудной» нефти. При этом, отмечу, что это возможно за счет только кооперации между компаниями, без участия государственных субсидий и преференций», – сообщил Павел Сорокин.

В завершении своего выступления заместитель Министра энергетики Российской Федерации подчеркнул, что взаимовыгодное межотраслевое взаимодействие ТЭК и ОПК позволит обеспечить потребности компаний ТЭК в отечественной конкурентоспособной продукции и технологиях и окажет мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей. Как следствие, такое сотрудничество окажет влияние на достижение обозначенных Президентом России национальных целей и задач, в том числе по ускоренному технологическому развитию Российской Федерации.