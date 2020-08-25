Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) на форуме «Армия-2020» впервые представил высокомобильный комплекс спутниковой связи для обеспечения оперативной связи со стационарными объектами в местах отсутствия проводной, радиорелейной и сотовой связи. Оборудование позволяет организовать выход в Интернет, телефонные переговоры в открытом и закрытом режиме, организацию защищенной видеоконференцсвязи из любой точки России.

Новый комплекс имеет модульную структуру, которая может варьироваться в зависимости от требований заказчика. В минимальном комплекте используется станция спутниковой связи Ка-диапазона и ноутбук. Оборудование может располагаться и настраиваться в помещении через окно без потери качества приема-передачи информации. Скорость отправки составляет до 10 Мбит/с, прием осуществляется со скоростью до 45 Мбит/с.

В состав комплекса также входит оборудование закрытой связи, в том числе средства защиты и обработки информации. При организации обмена данными используется программное обеспечение, сертифицированное для работы в сетях специальной связи. Применяется сертифицированная шифровальная аппаратура, позволяющая обмениваться информацией различной степени конфиденциальности.

«Представленный на форуме «Армия» комплекс спутниковой связи продемонстрировал высокую скорость передачи данных и стабильную работу спутникового канала во время демонстрационных показов и испытаний. Сейчас идет подготовка к серийному производству комплексов, старт которого запланирован на 2021 год», - отметил генеральный директор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

В комплекс входит оборудование производства НПП «Рубин» (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).

Высокомобильный комплекс спутниковой связи впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного