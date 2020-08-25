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"Россети ФСК ЕЭС" модернизировала противоаварийную защиту узловой подстанции Свердловской области

Россети ФСК ЕЭС модернизировала противоаварийную защиту узловой подстанции Свердловской области

25 августа 2020, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Новые микропроцессорные системы противоаварийной автоматики установлены на подстанции 220 кВ «Первоуральская». Это повысит надежность электроснабжения потребителей западных районов Свердловской области, в числе которых такие крупные промышленные предприятия как Среднеуральский медеплавильный завод (ПАО «СУМЗ») и Первоуральский новотрубный завод (АО «ПНТЗ»). Инвестиции в проект составили 33 млн рублей. 

Установлены комплексы локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) и устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). Они контролируют нагрузку подстанционных трансформаторов и по отходящим линиям 110 кВ «Первоуральская – Дидино», «Первоуральская – Нижние Серги» для исключения перегрузки оборудования выше допустимых значений и последующего его отключения. 

Микропроцессорные комплексы произведены в России, они компактнее применяемых ранее электромеханических аналогов. Срок службы установленных систем – 25 лет. Новое поколение противоаварийной автоматики имеет функцию непрерывной самодиагностики, позволяет проводить контроль работы электрооборудования дистанционно, обладает высокой надежностью, быстродействием и многофункциональностью.

Кроме этого на распределительном устройстве 10 кВ смонтирована оптоволоконная микропроцессорная дуговая защита, которая фиксирует световое излучение в самом начале возникновения электрической дуги предотвращая развитие аварии и разрушение оборудования.

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