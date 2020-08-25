В филиале "Россети Центр Брянскэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению за первое полугодие 2020 года. К сетям компании за указанный период подключился 391 потребитель общей мощностью 21,9 МВт. Большая часть технологических присоединений (245 договоров) - потребители с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льготная категория заявителей).

Капитальные вложения филиала на выполнение заявок от льготной категории в соответствии с планами составляют 24,128 млн рублей. Это 6,3 % освоенных средств, предусмотренных на обновление и развитие электросетевого хозяйства всего региона, в рамках инвестиционной программы предприятия 2020 года. Независимо от объемов необходимых работ по строительству или реконструкции объектов электросетевого хозяйства плата за технологическое присоединение для заявителей льготной категории составляет 550 рублей.

Больше всего подключений пришлось на долю потребителей Брянского, Навлинского и Выгоничского районов. Самым крупным объектом техприсоединения в этом году стали объекты военного городка, расположенного в Клинцовском районе в селе Займище. Сетевая организация с опережением срока построила 2 линии электропередач 6 кВ суммарной протяженностью 3 км, установила 2 разъединителя и провела реконструкцию 2 линейных ячеек подстанции «Залинейная»,являющейся питающим центром военного городка.