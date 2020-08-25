Эстонский системный оператор Elering AS планирует начать работы по прокладке второго подводного кабеля напряжением 110 кВ между материком и островом Муху в конце августа текущего года. Предполагаемые инвестиции составят € 9 млн.

Новый подводный кабель будет проложен между ПС Русте и ПС Тусти и заменит два изношенных кабеля напряжением 35 кВ. Общая протяженность КЛ составит 11 км, из которых 9,7 км будут проложены по морскому дну с заглублением от 1 до 1,5 м. Новая КЛ наряду с высоковольтными КЛ, которые уже соединяют энергосистемы Муху и крупнейшего острова страны Сааремаа, повысит надежность энергоснабжения жителей Муху, Сааремаа и острова Хийумаа. Проект является частью программы Elering стоимостью € 30 млн, направленной на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Кроме того, планируется проложить еще один подводный кабель в проливе между Сааремаа и Муху и провести модернизацию материковой электрической сети, чтобы повысить надежность электроснабжения жителей островов и обеспечить возможность подключения большего количества генерирующих объектов на базе ВИЭ к энергосистемам Западной Эстонии и островов.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission