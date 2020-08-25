Ученый заявляет о надежности газовой генерации на фоне ВИЭ

Газовая генерация надежнее и дешевле возобновляемых источников энергии, заявил регент-профессор университета Миннесоты, номинант премии «Глобальная энергия» Ричард Джей Голдштейн в интервью президенту одноименной ассоциации Сергею Брилеву.

«Я большой поклонник возобновляемых источников энергии, но проблема в том, что начать производство энергии на возобновляемых источниках очень трудно из-за их большой капиталоемкости. Кроме того, они не столь надежны и стабильны. Я имею в виду, что возобновляемые источники энергии за исключением, возможно, гидроэнергетики и некоторых видов энергии ветра непостоянны. Но газовая, угольная или атомная генерация может работать 24 часа в сутки», - отметил Голдштейн.

По его словам, газовая энергетика сейчас развивается очень активно, постепенно вытесняя угольную генерацию. «Когда я был студентом много лет назад, если у вас была электростанция, которая имела 35% тепловой КПД, все были счастливы, теперь он достигает 65%, это просто удивительно. Но сейчас это в основном парогазовые установки, турбинные электростанции, использующие газ в качестве топлива», - отметил Голдштейн.

Ученый внес большой вклад в развитие и повышение эффективности газовой генерации. Он разработал систему профилированных отверстий для пленочного охлаждения лопаток, которые улучшают обтекание и охлаждение их поверхности. Это позволило газотурбинным установкам выйти за установленные температурные пределы, что значительно повысило их эффективность.

«Пленочное охлаждение — это всего лишь техника, которую мы разработали несколько лет назад, и она используется практически в каждом двигателе на коммерческом или военном корабле. Я как-то слышал разговор, в котором один из изобретателей газовых турбин Фрэнк Уиттл сказал, что его поразили современные газовые турбины тем, что они могут работать тысячи часов без основного техобслуживания», - рассказал Голдштейн.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».