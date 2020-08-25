АО «Мособлэнерго» в 2020 году повысит надежность электроснабжения военной части, стадиона и объектов коммунального хозяйства города Балашихи. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, реализуемых компанией.



Силами Балашихинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы проведётся реконструкция трансформаторной подстанции, расположенной на территории военной части 35690. Также работники компании переустроят в микрорайоне Салтыковка две подстанции. Они расположены на улице Садовая и Разинском шоссе. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией канализационные насосные станции.



В текущем году АО «Мособлэнерго» улучшит качество электроснабжения микрорайона Железнодорожный. По инвестиционной программе в микрорайоне проведется прокладка двух кабельных линий электропередачи.



В рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатации АО «Мособлэнерго», в 2020 году в Балашихе отремонтированы в микрорайоне Гагарина участки двух кабельных линий общей протяжённостью 1100 метров. Эти работы позволили значительно повысить надежность электроснабжения потребителей города.



По программе капитального ремонта в Балашихе запланирован еще ряд работ. Среди них замена морально и физически устаревшего электрооборудования в центральном распределительном пункте, расположенном на улице Победы. От него питается стадион «Метеор». Также работники Балашихинского производственного отделения компании планируют заменить 36 опор воздушной линии электропередачи 0,4 КВ в микрорайоне Салтыковка на улицах Сокольническая и Нижегородская.

