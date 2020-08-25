В Карелии реконструируют железнодорожную станцию Беломорск

Что обсуждали в эфире RusCable Live 21 августа
25 августа 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на первый этап работ. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.
ОАО «РЖД» - в ходе реализации распоряжений правительства РФ по развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада России, а также по созданию Морского торгового порта «Лавна» - проводит работы по строительству вторых путей и реконструкции станций на участке Мурманск – Петрозаводск.
Одобренной экспертами проектной документацией предусмотрен первый этап реконструкции станции Беломорск Октябрьской железной дороги, расположенной в Беломорском муниципальном районе Республики Карелии. На станции осуществляются грузовые операции и операции по пропуску и скрещению поездов. Основная работа заключается в расформировании и формировании сквозных, участковых и сборных поездов, а также в изменении весовой нормы транзитных составов.
Этап включает технические решения по увеличению полезной длины приемо-отправочных путей транзитного парка станции до величины не менее 1050 м с целью обеспечения пропуска перспективного поездопотока в адрес действующих и вновь строящихся портов, расположенных в северной части Кольского полуострова. Также будет увеличена полезная длина одного из приемо-отправочных путей транзитного парка станции для возможности приема, отправления или пропуска транзитных поездов длиной 100 условных вагонов, реконструированы устройства сигнализации, централизации и автоблокировки на станции и прилегающих перегонах. Кроме того, здесь переустроят контактную сеть, сети электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения, построят пункт обогрева монтеров пути вместо сносимого при реконструкции путей.
Проектную документацию на первый этап реконструкции станции Беломорск подготовили в Акционерном обществе по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».
Ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на удлинение приемо-отправочных путей станции Чупа в Лоухском муниципальном районе Республики Карелии. Работы проводятся в рамках того же инвестиционного проекта по развитию направления Мурманск – Петрозаводск.
Фото: Nord-Ursus/railwayz.info
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