В Карелии реконструируют железнодорожную станцию Беломорск

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на первый этап работ. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.

ОАО «РЖД» - в ходе реализации распоряжений правительства РФ по развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада России, а также по созданию Морского торгового порта «Лавна» - проводит работы по строительству вторых путей и реконструкции станций на участке Мурманск – Петрозаводск.

Одобренной экспертами проектной документацией предусмотрен первый этап реконструкции станции Беломорск Октябрьской железной дороги, расположенной в Беломорском муниципальном районе Республики Карелии. На станции осуществляются грузовые операции и операции по пропуску и скрещению поездов. Основная работа заключается в расформировании и формировании сквозных, участковых и сборных поездов, а также в изменении весовой нормы транзитных составов.

Этап включает технические решения по увеличению полезной длины приемо-отправочных путей транзитного парка станции до величины не менее 1050 м с целью обеспечения пропуска перспективного поездопотока в адрес действующих и вновь строящихся портов, расположенных в северной части Кольского полуострова. Также будет увеличена полезная длина одного из приемо-отправочных путей транзитного парка станции для возможности приема, отправления или пропуска транзитных поездов длиной 100 условных вагонов, реконструированы устройства сигнализации, централизации и автоблокировки на станции и прилегающих перегонах. Кроме того, здесь переустроят контактную сеть, сети электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения, построят пункт обогрева монтеров пути вместо сносимого при реконструкции путей.

Проектную документацию на первый этап реконструкции станции Беломорск подготовили в Акционерном обществе по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».

Ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на удлинение приемо-отправочных путей станции Чупа в Лоухском муниципальном районе Республики Карелии. Работы проводятся в рамках того же инвестиционного проекта по развитию направления Мурманск – Петрозаводск.

Фото: Nord-Ursus/railwayz.info