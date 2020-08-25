В Перми построят дом за 600 млн рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 600 млн рублей строительство жилого дома «Паркер» в Перми. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «ОСТ-Дизайн». По информации пресс-службы, 25-этажную новостройку возведут в Парковом районе, недалеко от центра города. Всего в доме будет 234 квартиры.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, партнерами банка в регионе стали уже семь компаний, сделки планируется заключить еще с несколькими девелоперами. «Мы рассматриваем рынок жилищного строительства в Перми как один из самых перспективных в стране. В городе уже пятый год подряд растет численность населения, развивается экономика», – прокомментировала она.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Пермском крае с использованием эскроу возводится 55% жилья (744 тыс. кв. метров). Всего в регионе возводится 1,34 млн «квадратов» жилья.