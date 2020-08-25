Представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство комплекса для взрослых и детей рассмотрели эксперты Управления государственной экспертизы Свердловской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Верхняя Тура - небольшой городок в Свердловской области с населением менее 10 тыс. человек. В скором времени здесь появится универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс - двухэтажное здание площадью порядка 8,5 тыс. кв. м построят по адресу улица Лермонтова, 16. В комплексе будут проводить спортивные мероприятия, профессиональные тренировки для воспитанников местной ДЮСШ и школьных секций, а также занятия для всех желающих приобщиться к физкультуре и здоровому образу жизни.

Согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в ФОКе обустроят универсальный зал для занятий различными видами спорта, тренажерный зал, залы бокса, настольного тенниса, для занятий женской оздоровительной гимнастикой, а также бассейн на пять дорожек длиной 25 м и два небольших бассейна для обучения детей плаванию. Кроме того, здесь разместят душевые и раздевалки, сауну, буфет, медпункт, вестибюль, административные и технические помещения. Комплекс планируется оснастить инвентарем для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис и гандбол, занятий классической борьбой, дзюдо, боксом и тяжелой атлетикой.

Комментируя рассмотрение проекта, начальник Управления государственной экспертизы Свердловской области Наталья Серегина рассказала, что все планируемые в здании помещения и пространства, включая лестницы и лифт для подъема на второй этаж, будут адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе и для инвалидов-колясочников. Проектом предусмотрена не только установка удобных пандусов и лифта, строительство увеличенных по габаритам входных групп, дверных проемов, специально оборудованные раздевалки и санузлы, но и уникальный подъемный механизм, с помощью которого инвалиды смогут опускаться в бассейн и выходить из него. На территории центра обустроят автомобильную парковку и выполнят озеленение территории – здесь высадят деревья и кустарник, многолетние травы и цветники.

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика». Проект разработали в ООО Проектно-изыскательская фирма «Промышленная экология и мониторинг» и ООО «СБС групп».

Источник фото: группа города Верхняя Тура в ВК