Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» обнаружили две брошенные комплектные трансформаторные подстанции на территории Шовгеновского района Республики Адыгея. Отсутствие информации о собственниках энергообъектов было установлено в результате технической инвентаризации электросетевого хозяйства.

Комплектные трансформаторные подстанции расположены в ауле Мамхег по улице Инкубаторной и хуторе Свободный труд в районе водозабора. Энергетики просят собственников энергооборудования отозваться по номерам телефонов в Майкопе 8-8772-59-22-27; 8-8772-59-23-27, либо написать на адрес электронной почты AndrosovaTS@adseti.ru.

«Россети Кубань» напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для частных лиц, так и для собственников энергообъектов.

Энергетики призывают граждан быть предельно внимательными вблизи энергообъектов, не проникать на территорию подстанций, не открывать двери трансформаторных пунктов, не прикасаться к токоведущим частям, не приближаться ближе 10 метров к оборванным, свисающим и лежащим на земле проводам.

В случае обнаружения неисправного энергооборудования просим сообщить телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-220-02-20 (звонок бесплатный на территории России).

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.