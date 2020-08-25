О людях в науке существует множество стереотипов. Многие из них связаны с наследием прошлого и сейчас не имеют отношения к реальности.

Как молодому ученому не споткнуться об устоявшиеся клише, найти свой уникальный путь в энергетике, мы побеседовали с научными сотрудниками Уральского энергетического института УрФУ Александрой Хальясмаа и Станиславом Ерошенко.

– Что значит для вас быть научным сотрудником в наши дни?

Станислав: – У каждого человека свой сложившийся образ ученого. Чаще всего: обязательно великий, чтобы имя было на слуху. У него не публикации, а труды, чтобы еще внуки могли расшифровывать. И выглядел как ученый – в халате и с колбой и уж если не седой, то обязательно в возрасте и интеллигентный.

И тут появляется главный вопрос: а где же во всей этой большой науке место молодым? Неужели я должен дойти до определенного возрастного ценза и сделать обязательно что-то на уровне Нобелевской премии, чтобы по-настоящему и по праву называться ученым?

Почему‑то людям до сих пор кажется, что ученый – это что-то в большей степени фантастическое, чем абсолютно реальное среди обычных людей.

Александра: – На самом деле наука – это прежде всего труд изо дня в день, долгий, упорный и в современном мире чаще всего командный. Очень важным аспектом для нас как ученых является связь с отраслью. У нас, главным образом, прикладная наука. Знаете, как у Маяковского «…если звезды зажигают – значит – это кому‑нибудь нужно…».

Но есть и более приземленные аспекты высоких материй. Современный ученый вынужден искать себе финансирование по большей части сам. Поэтому становишься не только исследователем и писателем, но и дизайнером, редактором, переводчиком, бухгалтером, инвестором и даже продажником. Сложностей много, нужно максимум терпения и огромный багаж в виде, как теперь модно говорить, soft skills, которые не имеют отношения к твоей специализации.

– То есть быть ученым – это хорошо ориентироваться в своей области знаний и быть разносторонне развитым?

Станислав: – Не только. Считается, что ученый – человек, глубоко погруженный в определенную область знания. Но современный мир очень быстро меняется, с какой‑то космической скоростью. И для того, чтобы быть успешным и делать по‑настоящему нужные разработки, уже мало узкой специализации.

Современная наука характеризуется междисциплинарностью, а порой и мультидисциплинарностью. Наравне с классическим пониманием возникает новое понятие «человека в науке». Это ученые, которые находятся на стыке разных областей знаний.

Александра: – Мы – энергетики. Сфера наших научных интересов это электроэнергетика. На протяжении многих лет мы занимаемся вопросами применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения для решения прикладных электроэнергетических задач. Это очень перспективные и актуальные технологии в настоящее время. Но для того, чтобы этим заниматься, нам пришлось потратить почти десять лет своей жизни, чтобы ориентироваться еще и в математике и IT. Современный мир диктует свои правила, и наука должна реагировать на такие вызовы первой.

– Вы говорите «мы – энергетики». Что это значит?

Александра: – Фактически, это значит «команда». Долгое время мы работали каждый сам по себе, занимаясь иногда похожими или смежными задачами. А мы могли не тратить лишнее время, которое очень важно в условиях быстро меняющейся реальности. Сегодня это ключевой фактор успешности и для нас как ученых, и для наших разработок. Всегда есть альтернативное мнение, человеческие и временные ресурсы. И конечно, что еще важнее, творческий микроклимат команды, что само по себе является катализатором новых идей и возможностей.

Станислав: – Работать в команде намного эффективнее. Мы можем значительно сокращать затраченное время или кратно увеличивать объем выполняемых задач, тем самым одновременно и глубже и шире рассматривая актуальные вызовы в энергетической отрасли.

Сейчас у нас уже своя научная группа, в которую входят молодые ученые из разных научных областей, компаний и университетов, и, что самое удивительное, из разных регионов нашей страны. Нам всем меньше 40 лет, и каждый из нас в отдельности хоть и специалист в своем деле, но был ничем не примечателен.

Командой у нас получается достаточно успешно реализовывать как НИОКРы, так и образовательные проекты, в том числе для зарубежных партнеров. А благодаря тому, что команда мультидисциплинарная, у нас отсутствует конкуренция – каждый занят тем, что умеет делать хорошо.

– Сложно быть ученым в России?

Станислав: – На самом деле очень неоднозначный вопрос. Здесь нельзя ответить односложно: «да» или «нет». У нас очень много зарубежных коллег, и поверьте, в любой стране мира быть ученым – это не просто.

Но, если вы спросите: «Возможно ли быть успешным молодым ученым в России?», то мой ответ: «Однозначно да!».

Опять же, существует один большой стереотип, что для того чтобы сделать что-то полезное, заниматься научной деятельностью или совершить какую‑то пусть и небольшую, но научную революцию, нужно обязательно «уехать из страны, там наука лучше». И вот в этом вопросе я совершенно обоснованно не соглашусь.

Александра: – Молодежная наука в России, я считаю, уже как свершившийся факт, вышла на новый уровень. Сейчас я говорю не столько про результаты, сколько про возможности.

На данный момент для успешной научной реализации в нашей стране существует огромное количество механизмов. Это классическая поддержка в виде грантов и стипендий научных государственных (РФФИ, РНФ) и коммерческих фондов; федеральные научные программы и национальные технологические инициативы; конкурсы отраслевых компаний; акселерационные программы, обучающие курсы и вебинары, отраслевые сообщества и профильные центры.

И это, чаще всего, именно механизмы – сложные многоуровневые процессы, которые подразу­мевают поступенчатое и поэтапное вовлечение ученого или его «прокачку». Они действительно предназначены для передачи движения и генерации энергии в молодежной науке. Более того, сегодня СМИ все эти возможности так активно освещают, что не знает об этом только тот, кто не хочет интересоваться этим вопросом.

И бытующее мнение в научных кругах, что гранты не выиграть и все места только для своих, глубоко ошибочно. Почти все процессы и алгоритмы работы в этих механизмах стали прозрачны. Можно посмотреть результаты экспертизы заявки на грант, увидеть заявки конкурентов и оценить их научную составляющую.

Конечно, отказ и критика в свой адрес никому не приятны, но нужно совершенствоваться и пробовать снова и снова.

– Если говорить о связи с отраслью, то как ее сегодня найти молодому ученому самостоятельно?

Станислав: – Например, в России функционирует Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ). Это ведущее международное профессиональное сообщество для экспертизы всех аспектов функционирования электроэнергетических систем, начавшее свою деятельность более 100 лет назад.

Так как СИГРЭ это международная организация, то ее участники имеют колоссальные возможности по проведению научной деятельности и участию в конференциях не только на территории России, но и во всем мире.

Отдельно стоит сказать, что в РНК СИГРЭ уделяется большое внимание в том числе «молодым умам» в рамках молодежной секции: студентам, бакалаврам и магистрантам российских технических вузов, обучающимся по электроэнергетическим специальностям, а также аспирантам и молодым ученым.

Работа с молодежью – очень важная и нужная миссия, без которой сложно представить будущее науки. В России, кстати, одна из самых больших и наиболее активных молодежных секций СИГРЭ в мире. В том числе именно посредством молодежной секции формируется и кадровый резерв некоторых крупных энергетических компаний нашей страны.

– Можно ли в таком случае сказать, что работать со студентами нужно, и начинать эту деятельность имеет смысл как можно раньше?

Александра: – Безусловно, да. Эти простые истины были очевидны еще и во времена наших бабушек и дедушек.

Но сейчас акцент в работе со студентами должен быть смещен на то, чтобы показать им все современные возможности связи науки с отраслью: механизмы, инструменты, процессы и научить ими эффективно пользоваться.

Ну и конечно, нужны «живые» примеры и стимулы для молодежи. Не просто истории успеха отдельных личностей в оте­чественной молодежной науке. А молодежные отраслевые коллаборации, где человек становится частью науки и отрасли, где вуз и отрасль совместно дают тебе возможности роста и развития.

Станислав: – Россия в вопросах поддержки и становления молодежной науки за последние десять лет шагнула действительно далеко. И многие даже развитые страны сегодня не дают такого широкого круга возможностей. Поэтому сегодня у молодежи есть все шансы стать лучшими в отрасли. Главное – иметь желание и найти команду.

Источник: выпуск газеты «Энергетика и промышленность России» №15-16(395-396) за август 2020 года