Минэкономразвития России разработало дополнение к постановлению Правительства РФ, касающееся формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Речь идет о предоставлении средств федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы.

Средства планируется направить на финансирование АО «Курорты Северного Кавказа» в 2020 году, для реализации проектов развития инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон в составе туристического кластера СКФО.

Проект постановления предусматривает развитие инженерно-технического обеспечения всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. В частности, в 2020 году запланировано строительство променада, который свяжет две туристические деревни курорта – Романтик и Лунная поляна. Освещённая пешеходная дорожка шириной четыре метра позволит расширить активности всесезонного курорта.

На данный момент практически вся развлекательная инфраструктура «Архыза» сосредоточена в деревне Романтик. Пешеходное соединение двух территорий даст толчок для дальнейшего комплексного развития курорта, а также привлечения новых резидентов на территорию деревни Лунная поляна.

Издание постановления Правительства Российской Федерации не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, поскольку их источником является перераспределение средств внутри госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Фото: liveinternet.ru/community/lj_zyalt/