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Правительство утвердило Концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники

Правительство утвердило Концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники

25 августа 2020, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

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Соответствующий проект распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ, разработанный Минэкономразвития, определяет основные подходы к трансформации системы нормативного регулирования в Российской Федерации для развития технологий искусственного интеллекта и робототехники (далее – ИИ и РТ) в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности личности общества и государства.

Концепция состоит из 5 смысловых блоков:

  1. общие положения (цели Концепции, цели и задачи регулирования, принципы регулирования и проблемы, а также направления регулирования);
  2. общеотраслевые вопросы: оборот данных, юридическая ответственность в случае применения систем ИИ и РТ, экспорт систем ИИ и РТ, страховые институты, безопасность (в том числе информационная), термины и определения в сфере ИИ и РТ, разработка международных документов в сфере ИИ и РТ;
  3. отраслевые направления совершенствования регулирования применения технологий ИИ и РТ, такие как медицина, промышленность, транспорт, государственное и муниципальное управление, градостроительство, космическая деятельность и финансовое законодательство;
  4. регуляторные меры для финансового стимулирования развития отрасли, в том числе механизм государственно-частного партнерства;
  5. механизмы реализации Концепции, способствующие созданию комфортной регуляторной среды для развития ИИ и РТ.

Концепция разработана Минэкономразвития совместно с АНО «Цифровая экономика» в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» совместно с Фондом «Сколково», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники, Фондом «Центр стратегических разработок», ООО «Яндекс», Mail.ru Group и представителями иных организаций.

По словам заместителя Министра экономического развития РФ Владислава Федулова, Концепция стала первым документом в Российской Федерации, формирующим основы нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники.

«Правовые отношения в цифровой среде сегодня предлагается регулировать, основываясь на трех концепциях: 1) правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники, 2) комплексного правового регулирования и 3) управления изменениями. Все они разработаны в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом», - комментирует замгендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

«Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами. Это необходимо сделать в короткие сроки, руководствуясь при этом не только технократическими, но и гуманистическими принципами, в центре внимания которых интересы человека и его базовые ценности», - считает Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика».

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