Соответствующий проект распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ, разработанный Минэкономразвития, определяет основные подходы к трансформации системы нормативного регулирования в Российской Федерации для развития технологий искусственного интеллекта и робототехники (далее – ИИ и РТ) в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности личности общества и государства.

Концепция состоит из 5 смысловых блоков:

общие положения (цели Концепции, цели и задачи регулирования, принципы регулирования и проблемы, а также направления регулирования); общеотраслевые вопросы: оборот данных, юридическая ответственность в случае применения систем ИИ и РТ, экспорт систем ИИ и РТ, страховые институты, безопасность (в том числе информационная), термины и определения в сфере ИИ и РТ, разработка международных документов в сфере ИИ и РТ; отраслевые направления совершенствования регулирования применения технологий ИИ и РТ, такие как медицина, промышленность, транспорт, государственное и муниципальное управление, градостроительство, космическая деятельность и финансовое законодательство; регуляторные меры для финансового стимулирования развития отрасли, в том числе механизм государственно-частного партнерства; механизмы реализации Концепции, способствующие созданию комфортной регуляторной среды для развития ИИ и РТ.

Концепция разработана Минэкономразвития совместно с АНО «Цифровая экономика» в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» совместно с Фондом «Сколково», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники, Фондом «Центр стратегических разработок», ООО «Яндекс», Mail.ru Group и представителями иных организаций.

По словам заместителя Министра экономического развития РФ Владислава Федулова, Концепция стала первым документом в Российской Федерации, формирующим основы нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники.

«Правовые отношения в цифровой среде сегодня предлагается регулировать, основываясь на трех концепциях: 1) правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники, 2) комплексного правового регулирования и 3) управления изменениями. Все они разработаны в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом», - комментирует замгендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.