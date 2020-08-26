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Финансирование ремонтов и техобслуживания объектов "Россетей" в ЦФО увеличено в 2020 году на 2,3 млрд рублей – до 21,3 млрд

Финансирование ремонтов и техобслуживания объектов Россетей в ЦФО увеличено в 2020 году на 2,3 млрд рублей – до 21,3 млрд

26 августа 2020, 17:10
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Об этом сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на совещании под руководством заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака. Мероприятие по подготовке субъектов энергетики ЦФО к осенне-зимнему периоду состоялось сегодня в Калуге.

По итогам января-июля средняя продолжительность и частота отключений в ЦФО сократились на 12% и 8% соответственно. Количество технологических нарушений в сетях 110 кВ и выше с 2017 года за этот же период сократилось на 18%.

Ремонтная кампания реализуется с опережением графика. Выполнено 75% запланированных мероприятий. К 1 октября все работы будут завершены.

Аварийный запас сформирован на 100%. На случай нештатных ситуаций подготовлено 627 передвижных резервных источников электроснабжения общей мощностью 74,9 МВт.

Всего в рамках инвестиционной программы в этом году на территории ЦФО «Россети» планируют ввести в работу 2 953 МВА новой трансформаторной мощности и 8 967 км ЛЭП разных классов напряжения. В числе крупнейших проектов – реконструкция подстанций 330 кВ «Губкин» и «Белгород», 110 кВ «Короча» в Белгородской области, 220 кВ «Хованская» и 110 кВ «Нарофоминск» в Новой Москве и Подмосковье, 110 кВ «Вега» в Ярославской области.

В 18 регионах ЦФО группа «Россети» представлена компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Московский регион», «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Общая численность производственного персонала – 49 500 человек. Сформировано 2 925 бригад, в распоряжении которых находятся 15 900 единиц спецтехники. В обслуживании – 216 подстанций 220 кВ и выше, 3707 подстанций 35-110 кВ и 175 859 трансформаторных подстанций. Общая мощность центров питания группы в ЦФО – 249 100 МВА, суммарная протяженность ЛЭП – 709 200 км.

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