Интеллектуальный энергомониторинг для кузнечного завода

В рамках корпоративного акселератора проектов цифровой трансформации на кузнечном заводе «КАМАЗа» идёт работа по реализации пилотного проекта «Интеллектуальный энергомониторинг».

Вопрос снижения затрат на энергоносители всегда был актуален для «КАМАЗа» – это одна из главных статей затрат на производстве.

«Чтобы регулярно экономить, необходимо владеть данными по расходу энергии каждой отдельной единицы оборудования, – пояснил автор проекта, заместитель главного инженера кузнечного завода Евгений Архипов. – Так и родилась идея организовать детальный технический учёт электроэнергии и сжатого воздуха с использованием современных цифровых технологий».

Уже в марте на заседании Архитектурного комитета цифровой трансформации Евгений Архипов представил концепцию проекта. Тогда предложение об интеллектуальном энергомониторинге сжатого воздуха и электроэнергии было единогласно принято, реализация пилотного проекта одобрена. По словам автора, его основная цель – изыскать скрытые резервы экономии энергоносителей с помощью системы беспроводного считывания необходимых параметров.

Интегратор проекта – ООО «Электронные энергетические технологии». Ноу-хау этого пилотного решения заключается в противопоставлении классическому счётчику учёта электроэнергии интеллектуальной системы мониторинга, управляющей расходами на основе беспроводных приёма и передачи данных. Система состоит из миниатюрных подключенных к специальной программе датчиков. Они легко защёлкиваются на кабеле без нарушения изоляции и питаются от электромагнитного поля проводника, что не требует дополнительных элементов питания, дорогостоящих монтажных работ и обслуживания. Каждые 10 секунд они передают нужную информацию. Затем программа её обрабатывает и делает доступной для просмотра на любом устройстве. Мониторинг параметров потребляемых энергоресурсов, воздуха и электричества позволит оперативно выявить неисправности оборудования и принять меры по их устранению, что в свою очередь позволит прогнозировать и предотвращать серьёзные поломки, а соответственно, и дорогостоящий аварийный ремонт.

Сегодня монтаж системы таких датчиков завершается на оборудовании ковочной линии LZK 6300 № 5 в кузнечно-прессовом корпусе №1. Затем последует настройка личного кабинета программного обеспечения. Доступ к информации получат специалисты, чья работа непосредственно связана с этим оборудованием.

В конце сентября Евгений Архипов представит Архитектурному комитету отчёт о проделанной работе. В случае положительного результата, подтверждённого цифрами и фактами, проект из пилотного сможет перерасти в инвестиционный и начнёт транслироваться уже в масштабах отдельных цехов, производств, корпусов, и не только кузнечного завода.

Фото: «Вести КАМАЗа»

