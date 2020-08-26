Благодаря досрочному включению в сеть энергоблок № 4 Курской АЭС выработал дополнительно свыше 150 млн кВтч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения электроэнергией потребности населения и жилищно-коммунального хозяйства Курской области в течение 73 дней.

Как сообщил заместитель главного инженера Курской АЭС по ремонту Андрей Мезенцев, ремонт энергоблока выполнен на 8 суток ранее запланированного срока. Согласно программе были выполнены текущий ремонт турбины № 8 (со вскрытием всех цилиндров низкого давления и контролем лопаток 4-х ступеней), а также внутриреакторный контроль 140 технологических каналов и 20-ти регулирующих каналов системы управления и защиты. Кроме того, проведены эксплуатационный неразрушающий контроль оборудования и трубопроводов в соответствии с рабочей программой, выполнены большой объем мероприятий по улучшению вибрационного состояния турбоагрегатов и другие работы.

«Одна из составляющих успеха – слаженная работа ремонтного и инженерно-технического персонала Курской АЭС и АО «Атомэнергоремонт», - отметил Андрей Мезенцев. - При этом в рамках ПСР-проекта по оптимизации сроков были задействованы инструменты эффективного производства и выполнялся постоянный производственный анализ».

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.