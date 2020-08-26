Проект "Новый Мурманск" поддержат на 5 млрд

Проект «Новый Мурманск» поддержат более чем на 5 млрд рублей, сообщил губернатор области Андрей Чибис. Соответствующее соглашение о федеральном финансировании было подписано с гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

- По сути, это старт масштабного и нужного нам проекта. Областной центр - столица Арктики и должен соответствовать этому званию. Федеральные деньги пойдут на строительство культурно-делового центра, создание благоустроенной набережной и современного пирса на правом берегу Кольского залива. Ещё один объект - универсальный зерновой терминал, - пояснила глава Заполярья.

Так, уникальный кластер появится в результате комплексного редевелопмента припортовых территорий.

В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк.

Андрей Чибис также напомнил, что 28 августа в силу вступает закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

- Для резидентов предусмотрены максимальные льготы, включая снижение размера социальных взносов с 30% до 7%. Преференции смогут получать не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса, которые вкладывают в проект от 1 миллиона рублей. Новые условия, это новые проекты, инвестиции и рабочие места, - подчеркнул губернатор Мурманской области.

В свою очередь генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков пояснил, что поддержка проектов городского развития является одним из приоритетных направлений работы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и группы ВЭБ.РФ.

- Новые центры городской жизни, которые появятся в результате ревитализации одного из районов города, позволят не только улучшить качество жизни, но и станут мощными магнитами для предпринимателей, а также российских и зарубежных туристов, стимулом для развития транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства, - отметил Алексей Чекунков.

Ранее сообщалось, что инновационный центр будет располагаться на территории в 7 га, рядом с атомным ледоколом «Ленин» на территории старого судоремонтного завода.