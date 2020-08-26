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26 августа 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: АРМИЯ – 2020, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника Строительство
Губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов на международном форуме «Армия-2020» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют реализовать совместный проект по производству отечественных рефрижераторных контейнеров.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ожидается, что в сентябре для поиска площадки под производство Магадан посетит гендиректор «Уралвагонзавода». По словам губернатора, производство рефрижераторных контейнеров даст региону возможность экспорта своей рыбной продукции на внутренний рынок и за границу.
«Уралвагонзавод» сейчас развивает сотрудничество с регионами. Это касается совместного производства дорожно-строительной, лесозаготовительной, вездеходной техники для эксплуатации в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Также развивается производство криогенной и рефрижераторной техники, оборудования для обращения с твердыми коммунальными отходами.
Фото: pixabay.com
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