26 августа в Калуге под руководством заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака прошло заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики, посвященное подготовке к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов в Центральном Федеральном округе (ЦФО).

В заседании участвовали руководители региональных штабов ЦФО, руководство электроэнергетических компаний и представители региональных органов власти. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко. Он выступил с докладом о прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме Центра (ОЭС Центра) и ходе подготовки энергосистем ЦФО к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов. По видеоконференцсвязи в заседании Федерального штаба также участвовал заместитель генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) Владимир Литвинов.

В своем докладе Сергей Павлушко проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Центра. По оперативным данным АО «СО ЕЭС», по состоянию на 20.08.2020 нарастающим итогом с начала 2020 года потребление электрической энергии ОЭС Центра на 1,8 % меньше показателя за такой же период прошлого года. При этом в первом квартале 2020 года отмечен незначительный рост потребления электроэнергии на 0,4 %, а во втором квартале – снижение на 3,4 % относительно аналогичных периодов 2019 года. Отрицательная динамика связана с уменьшением потребления крупными промышленными потребителями, в частности, предприятиями транспортировки нефти – на 22,3 %, машиностроения – на 16,0 % ОАО «РЖД» – на 13,4 %, строительства – на 7,4 %, производства минеральной продукции – на 4,3 %.

В осенне-зимний период 2020/2021 года, согласно прогнозу Системного оператора, в ОЭС Центра прогнозируется максимум потребления мощности 38 383 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -18,3°С (температурные условия прохождения максимума потребления мощности за последние десять ОЗП). Максимум ОЗП 20192020 зафиксирован 26.11.2019 в 17-00 московского времени и составил 35 773 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха – 5.8°С.

Сергей Павлушко сообщил, что в ЦФО с начала 2020 года введены в работу парогазовая установка (ПГУ) Воронежской ТЭЦ-1 установленной мощностью 219,6 МВт и ПГУ ТЭЦ в г. Тутаев Ярославской области установленной мощностью 44,9 МВт, завершена комплексная реконструкция и осуществлен ввод ПС 330 кВ Губкин и ПС 330 кВ Белгород. Кроме того, для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям тепличного комплекса АПК «Тульский» планируемой потребляемой мощностью 150 МВт введена подстанция (ПС) 220 кВ Тепличная. Сергей Павлушко отметил, что с вводом ПГУ Воронежской ТЭЦ-1 завершена программа строительства генерации по программе ДПМ.

На 2020 год в ЦФО запланирован ввод в работу турбоагрегата № 4 Губкинской ТЭЦ мощностью 12 МВт, линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Белобережская – Брянская и ПС 220 кВ Цементная после реконструкции. Сергей Павлушко отметил, что в настоящее время на Нововоронежской АЭС и подстанциях 220–500 кВ в энергосистемах Воронежской, Липецкой и Волгоградской областей проводятся работы по установке и наладке устройств противоаварийной автоматики района Нововоронежской АЭС. Запланированный на сентябрь этого года ввод в работу полного комплекса устройств позволит осуществлять ремонты линий электропередачи 220–500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности АЭС, без предварительной разгрузки энергоблоков на величину до 1000 МВт.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в рамках реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года Системный оператор совместно с субъектами электроэнергетики внедряет дистанционное управление оборудованием и устройствами РЗА энергообъектов ОЭС Центра. В частности, реализованы проекты автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 330 кВ Губкин (новая площадка), ПС 220 кВ Спутник и ПС 220 кВ Мирная, ПС 220 кВ Бутурлиновка. В 2020–2021 годах планируется реализация дистанционного управления из диспетчерских центров оборудованием расположенных в Московской области ПС 220 кВ Слобода, ПС 220 кВ Сколково, ПС 220 кВ Союз, расположенных в Белгородской области ПС 330 кВ Лебеди, ПС 110 кВ Майская, а также ПС 220 кВ Пущино (Рязанская область), распределительного пункта (РП) 220 кВ Станы и ПС 110 кВ Угольная (Тульская область). В рамках реализации совместного пилотного проекта Системного оператора и ПАО «Россети Московский регион» по организации цифрового дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА электрических распределительных устройств подстанций распределительных электрических сетей в 2021 году планируется внедрение дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА ПС 220 кВ Белорусская, ПС 220 кВ Кожевническая, ПС 110 кВ Люблино.

Продолжается реализация совместного с ПАО «РусГидро» проекта по подключению гидроэлектростанций к системе доведения плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд через каналы связи ГРАМ – ЦС (ЦКС) АРЧМ (СДПМ). В частности, в третьем квартале 2020 года выполнена модернизация и внедрена в эксплуатацию система ГРАМ Рыбинской ГЭС и Угличской ГЭС для автоматического доведения и реализации плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд. Реализация проекта позволит повысить оперативность управления режимами работы генерирующих объектов.

В рамках программы цифровизации оперативно-диспетчерского управления в ОЭС Центра идет работа по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ). Она позволяет выполнять автоматические расчеты значений допустимых перетоков активной мощности в заданных контролируемых сечениях для текущей схемно-режимной ситуации и тем самым обеспечивает возможность наиболее полного использования имеющейся пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы, а также оптимальное управление режимами ее работы. Во 2 квартале 2020 года технология СМЗУ внедрена на 3 контролируемых сечениях в ОЭС Центра.

Новые цифровые технологии позволяют сократить время производства оперативных переключений, исключить риски ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличить скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, что является важным фактором поддержания стабильной работы энергосистемы. Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» подчеркнул, что для обеспечения дальнейшего внедрения цифровых технологий в электроэнергетике необходима разработка проекта изменений в законодательство РФ, а также разработка и принятие серии национальных стандартов, в частности, направленных на установление основополагающих обязательных требований по организации и осуществлению дистанционного управления из диспетчерских центров.

В завершение Сергей Павлушко сообщил, что по состоянию на 25 августа диспетчерскими центрами Системного оператора на территории Центрального федерального округа выполняются все основные показатели готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.