В Ростове в первом полугодии 2023 года планируется начать строительство первых линий рельсового пассажирского транспорта, или так называемого «лёгкого метро», заявил на заседании регионального правительства министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

По его словам, до конца 2022 года планируется завершить разработку обоснования инвестиций проведения технологического ценового аудита строительства линий рельсового пассажирского транспорта. Затем — до 2023 года — планируется спроектировать эти линии, а в первой половине 2023 года приступить к их строительству.

— Рельсовый транспорт является востребованным в Ростове и имеет безусловные перспективы развития, — отметил министр.

Напомним, что под «лёгким метро» в Ростове понимается создание сети легкорельсового пассажирского транспорта или, по-простому, скоростного трамвая. Планируется, что проект будет иметь две основные ветки — с севера на юг и с востока на запад города. Точный маршрут прохождения линий пока обсуждается.

Добавим, что ранее в ВЭБ.РФ официально заявили, что готовы помочь с финансированием для создания в Ростове сети легкорельсового транспорта.

Фото uk.wikipedia.org