 
Контракты

В Петербурге на продление нескольких улиц потратят почти миллиард рублей

В Петербурге на продление нескольких улиц потратят почти миллиард рублей

26 августа 2020, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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В Петербурге объявлен конкурс на строительство продолжения дороги и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в Красногвардейском районе города. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

На продление проспекта Маршала Блюхера и развитие дорожной сети в производственной зоне Ржевка планируется выделить 970 миллионов рублей.

Ожидается, что проспект Маршала Блюхера будет продлен на участке от Индустриального проспекта до улицы Коммуны в Красногвардейском районе города. Кроме того, контракт предусматривает строительство продолжения Головкинской улицы — от улицы Коммуны до Индустриального проспекта.

Подрядчик, который займется строительством, будет определен до конца августа.

Фото: «Петербургский дневник»

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