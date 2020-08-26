33 страницы важной информации из мира кабельного бизнеса
26 августа 2020, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
В Петербурге объявлен конкурс на строительство продолжения дороги и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в Красногвардейском районе города. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.
На продление проспекта Маршала Блюхера и развитие дорожной сети в производственной зоне Ржевка планируется выделить 970 миллионов рублей.
Ожидается, что проспект Маршала Блюхера будет продлен на участке от Индустриального проспекта до улицы Коммуны в Красногвардейском районе города. Кроме того, контракт предусматривает строительство продолжения Головкинской улицы — от улицы Коммуны до Индустриального проспекта.
Подрядчик, который займется строительством, будет определен до конца августа.
Фото: «Петербургский дневник»
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