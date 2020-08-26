Первый этап работы жюри по оценке проектов, поданных на конкурс «КонТЭКст», подошел к концу. Второй этап состоится 8 сентября, когда участники премии выступят с очными защитами своих работ в Москве. Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, компании топливно-энергетического комплекса и промышленного блока прислали на конкурс в этом году более 100 заявок. Около 50 из них вошли в шорт лист.

По мнению экспертов, уровень проектов, участвующих в конкурсе, постоянно растет. Специалисты по связям с общественностью повышают свое мастерство, используя все виды и инструментарий PR, а также возможности цифровой революции. А это прямо влияет на результативность и эффективность любого проекта. Основные критерии оценки были разработаны в самом начале создания премии и постоянно корректируются в зависимости от появляющихся возможностей коммуникационного пространства. Основными критериями остаются стратегичность и значение реализованных проектов для страны и отрасли, креативный подход при их реализации, эффективность и результативность проектов.

В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.

Компании, вошедшие шорт-лист проектов премии «КонТЭКст» - 2020

Направление: PR-проекты

Компания АДК, с digital-проектом «История российской нефти», ПАО «Мосэнерго», с проектами «Что такое ГОЭЛРО?», «Не прервется связь поколений», «Музей Мосэнерго» ПАО «ОГК-2», с проектами «Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все» и «Мы рядом» АО «Росэнергоатом», с проектами «Международные общественные экспертизы», «Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы», «Форум -фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» ПАО «РусГидро», с проектами «PR-акция на Саяно-Шушенской ГЭС», «История энергетики России через историю РусГидро» АО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», с проектами «Здоровая Югра», «У каждого свой Чарли» Компания «Сахалин Энерджи», с проектами «Сахалин Энерджи: 25 лет развития», «Опыт цифрового развития компании», «Даешь молодежь #наДальнийВосток!» и «Развитие языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» SPN Communications, с международным проектом «Турецкий поток» АО «СУЭК», проект «Музей славы» ПАО «Т Плюс», с проектами «Мы живем в одном доме», операция "Альткотельная" и «Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет"» , «PR на 360» и «Энергобезопасность» ПАО «ТГК -1» с проектами «150 лет Генриха Графтио», «В отпуск без долгов», «Мультимедийный проект 100 лет ГОЭЛРО», «Школа энергожурналистики и PR» ПАО «Транснефть Верхняя Волга», с проектом «Поисковая экспедиция «Вахта памяти» ПАО «Транснефть Дальний Восток», с проектом «Под надежной защитой» ПАО «Фортум» с проектами «Каждый поступок имеет важнейшее значение», «Семейные корпоративные мероприятия» ООО «Газпром нефть шельф», с проектом «Мультиплатформенная коммуникационная кампания по популяризации промышленной и экологической безопасности шельфовых проектов» ПАО «Газпромтрансгаз Москва», с проектом Digital-музея «Путешествие природного газа» Коммуникационная группа IMars с проектом «Новые имена в созвездии «НоваВинд»

Направление: Корпоративные СМИ

ПАО «ТВЭЛ», газета «Элемент будущего» ПАО «Мосэнерго», газета «Вести Мосэнерго» Компания ОТЭКО, газета «О!» ПАО «Сибур», корпоративный digital-журнал «Сибур клиентам»

Направление: Корпоративные календари

Компания «Арконик Россия», календарь к 60-летию Самарского металлургического завода ПАО «Мосэнерго», календарь к 100-летию ГОЭЛРО Компания «Сахалин Энерджи», календарь «Сказки Сахалина»

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Оргкомитет Конкурса: