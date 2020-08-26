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Жюри "КонТЭКста" сформировало шорт-лист лучших коммуникационных проектов компаний ТЭК

Жюри КонТЭКста сформировало шорт-лист лучших коммуникационных проектов компаний ТЭК

26 августа 2020, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ

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Первый этап работы жюри по оценке проектов, поданных на конкурс «КонТЭКст», подошел к концу. Второй этап состоится 8 сентября, когда участники премии выступят с очными защитами своих работ в Москве. Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, компании топливно-энергетического комплекса и промышленного блока прислали на конкурс в этом году более 100 заявок. Около 50 из них вошли в шорт лист.   

По мнению экспертов, уровень проектов, участвующих в конкурсе, постоянно растет. Специалисты по связям с общественностью повышают свое мастерство, используя все виды и инструментарий PR, а также возможности  цифровой революции. А это прямо влияет на результативность и эффективность любого проекта. Основные критерии оценки были разработаны в самом начале создания премии и постоянно корректируются в зависимости от появляющихся возможностей коммуникационного пространства. Основными критериями остаются стратегичность и значение реализованных проектов для страны и отрасли, креативный подход при их реализации, эффективность и результативность проектов.

В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.

 

Компании, вошедшие шорт-лист проектов премии «КонТЭКст» - 2020

Направление: PR-проекты

  1. Компания АДК, с digital-проектом «История российской нефти», 
  2. ПАО «Мосэнерго», с проектами «Что такое ГОЭЛРО?», «Не прервется связь поколений», «Музей Мосэнерго»
  3. ПАО «ОГК-2», с проектами «Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все» и «Мы рядом»
  4. АО «Росэнергоатом», с проектами «Международные общественные экспертизы», «Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы»,  «Форум -фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома»
  5. ПАО «РусГидро», с проектами  «PR-акция на Саяно-Шушенской ГЭС»,  «История энергетики России через историю РусГидро»
  6. АО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», с проектами «Здоровая Югра», «У каждого свой Чарли»
  7. Компания «Сахалин Энерджи», с проектами «Сахалин Энерджи: 25 лет развития», «Опыт цифрового развития компании», «Даешь молодежь #наДальнийВосток!» и «Развитие языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»
  8. SPN Communications, с международным проектом «Турецкий поток»
  9. АО «СУЭК», проект «Музей славы»
  10.  ПАО «Т Плюс», с проектами «Мы живем в одном доме», операция "Альткотельная" и  «Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет"» , «PR на 360» и  «Энергобезопасность»
  11.  ПАО «ТГК -1» с проектами «150 лет Генриха Графтио», «В отпуск без долгов», «Мультимедийный проект 100 лет ГОЭЛРО», «Школа энергожурналистики и PR»
  12. ПАО «Транснефть Верхняя Волга», с проектом «Поисковая экспедиция «Вахта памяти»
  13. ПАО «Транснефть Дальний Восток», с проектом «Под надежной защитой»
  14. ПАО «Фортум» с проектами «Каждый поступок имеет важнейшее значение», «Семейные корпоративные мероприятия»
  15. ООО «Газпром нефть шельф», с проектом «Мультиплатформенная коммуникационная кампания по популяризации промышленной и экологической безопасности шельфовых проектов»
  16.  ПАО «Газпромтрансгаз Москва», с проектом Digital-музея «Путешествие природного газа»
  17.  Коммуникационная группа IMars с проектом «Новые имена в созвездии «НоваВинд»

 

Направление: Корпоративные СМИ

  1. ПАО «ТВЭЛ», газета «Элемент будущего»
  2. ПАО «Мосэнерго», газета «Вести Мосэнерго»
  3. Компания ОТЭКО,  газета «О!»
  4. ПАО  «Сибур», корпоративный digital-журнал «Сибур клиентам»

 

Направление: Корпоративные календари

  1. Компания «Арконик Россия», календарь к 60-летию Самарского металлургического завода
  2. ПАО «Мосэнерго», календарь к 100-летию ГОЭЛРО
  3. Компания «Сахалин Энерджи», календарь «Сказки Сахалина»

 

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook https://www.facebook.com/groups/293744917351985/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса:

info@esipova.ru

 

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