Инвестиционным комитетом Госкорпорации «Росатом» принято решение об открытии проекта по модернизации экспериментального производственного участка по фабрикации ядерного топлива на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Северске Томской области). Это позволит АО «СХК» приступить к производству тепловыделяющих сборок (ТВС) с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реакторов ВВЭР-1000.

АО «СХК» является центром компетенций Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по обращению с плутонием: на комбинате производятся экспериментальные ТВС со смешанным плотным уран-плутониевым СНУП-топливом для реактора на быстрых нейтронах БН-600 (энергоблок №3 Белоярской АЭС). В рамках модернизации этого участка будет введена линия по сборочному производству ядерного топлива ВВЭР-1000 конструкции ТВС-2М: оборудование по снаряжению твэлов и ТВС, включая установки, обеспечивающие многоуровневый контроль качества продукции. Фабрикация РЕМИКС-топлива будет осуществляться в производственной кооперации с Горно-химическим комбинатом (ФГУП «ГХК»; предприятие Росатома в Железногорске Красноярского края), который будет производить уран-плутониевые топливные таблетки. Реализация проекта запланирована до 2023 года.

РЕМИКС-топливо (REMIX - regenerated mixture) - инновационная российская разработка для легководных реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Его топливная композиция производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением небольшого количества обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для «быстрых» реакторов (СНУП и МОКС-ТВС) РЕМИКС-топливо обладает низким содержанием плутония (до 1,5%). Его нейтронный спектр не отличается от стандартного топлива с обогащенным ураном, поэтому поведение ТВС в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны.

Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.

С 2016 года в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 Балаковской АЭС продолжается опытно промышленная эксплуатация трех экспериментальных ТВС, каждая из которых содержит по шесть опытных твэлов с РЕМИКС-топливом (всего в одной топливной кассете – 312 твэлов). В 2020 году стартовал третий 18-месячный цикл его облучения.

«Топливо с опытными РЕМИКС-твэлами успешно отработало две микрокампании и продолжает полный цикл облучения. Следующим шагом должна стать загрузка в энергетический реактор полноценных ТВС на базе РЕМИКС-топлива. Для этого на Сибирском химическом комбинате планируется ввести производственную линию, мощности которой хватит для фабрикации опытных РЕМИКС-ТВС в необходимом количестве. Это первый этап, необходимый для отработки технологии, после которого можно будет рассмотреть вопрос о создании в Росатоме промышленного производства РЕМИКС-топлива. Эти перспективы также зависят от результатов опытно-промышленной эксплуатации топлива, произведенного на СХК», - отметил вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Для справки:

Росатом разрабатывает и развивает различные технологии рециклинга ядерных материалов в рамках концепции сбалансированного ядерного топливного цикла и реализации стратегической задачи по переходу к двухкомпонентной атомной энергетической системе с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru