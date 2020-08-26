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Виталий Иванов проверяет ход подготовки электросетевого комплекса СКФО к зиме

Россети Северный Кавказ, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В рамках запланированных рабочих поездок, проходящих в эти дни по регионам СКФО, генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов лично инспектирует ход подготовки объектов электросетевого комплекса макрорегиона к работе в осенне-зимний период. Также руководитель компании на местах, в районных подразделениях, оценивает реализацию обозначенных производственных программ и задач.

Работы по подготовке к прохождению сезонного максимума нагрузок во всех электросетевых филиалах компании вступили в заключительную фазу. Завершается реализация основных направлений ремонтной программы. По ряду ключевых мероприятий плановые показатели перевыполнены.

Напомним, в текущем году только на ремонтную программу в регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» инвестировали 2,3 млрд рублей.

«Основная задача, которая стоит перед энергетиками, – обеспечить надежность энергоснабжения наших потребителей вне зависимости от экономических, эпидемиологических и иных факторов. Наши специалисты выполняют возложенные на них обязательства, и у нас есть уверенность в успешном прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок», - отметил Виталий Иванов.

Руководитель подчеркнул, что наравне с повышением качества энергоснабжения регионов для компании по-прежнему остаются ключевыми вопросы безопасности персонала, задействованного в работах.

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